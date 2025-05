Un responsable de la mairie raconte ce qui s’est passé à Missinko

Des hors la loi ont cambriolé dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 mai 2025, les bureaux de l’arrondissement de Missinko, dans la commune de Toviklin, département du Couffo. Après leur forfait, ils ont incendié tous les locaux.

Fait surprenant à Toviklin. Les bureaux de l’arrondissement ont reçu la visite des malfrats dans la nuit du dimanche au lundi 12 mai 2025. Ces derniers après avoir perpétré un cambriolage, ont incendié tous les locaux.

Dans une interview à Bip radio, le premier adjoint au maire de Toviklin raconte ce qui s’est passé. Selon Théophile Sotodji, c’est vers 4h du matin qu’une femme, habituée à se lever tôt pour préparer la bouillie, a constaté des flammes au niveau du siège de l’arrondissement. Celle-ci informe aussitôt son mari, et tous deux, alertent le village. Ainsi, l’information parvient au chef de l’arrondissement (CA) qui se dépêche sur les lieux et constate que les bandits ont défoncé les portes de ses bureaux et celle de son secrétaire.

Après leur forfait, ils ont incendié tous les locaux. Selon le premier adjoint au maire, outre les documents qui ont été consumés, tout serait en place

Une enquête devrait être ouverte pour identifier les auteurs de ce cambriolage

F. A. A.

12 mai 2025 par