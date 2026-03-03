mardi, 3 mars 2026 -

1624 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Justice

Un responsable de fédération poursuivi pour harcèlement sexuel




Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a auditionné, ce lundi 02 mars 2026, le président d’une fédération sportive. Il est mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel sur sa collaboratrice directe.

Un président de fédération sportive est poursuivi devant la justice pour harcèlement sexuel. Le responsable sportif, selon des sources proches du dossier, aurait engagé une secrétaire particulière. Très vite, celle-ci dit subir un harcèlement sexuel répété caractérisé par des missions improvisées, des invitations en weekend sous le couvert d’obligations professionnelles, et une pression constante, rapporte Le Potentiel.
Après 8 mois de travail sans contrat formel, elle déclare que ce blocage serait lié à son refus de céder aux avances de son patron. Elle finit par démissionner, et saisit l’Institut national de la femme (INF). Une procédure judiciaire a donc été ouverte à son encontre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le responsable de fédération a été interpellé et déféré devant la CRIET le 26 février dernier. La juridiction spéciale après l’avoir auditionné, s’est déclarée incompétente et transféré le dossier au président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou.
Les parties se retrouvent le 9 mars prochain pour la suite du dossier.

F. A. A.

