Un responsable de fédération poursuivi pour harcèlement sexuel

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a auditionné, ce lundi 02 mars 2026, le président d’une fédération sportive. Il est mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel sur sa collaboratrice directe.

Un président de fédération sportive est poursuivi devant la justice pour harcèlement sexuel. Le responsable sportif, selon des sources proches du dossier, aurait engagé une secrétaire particulière. Très vite, celle-ci dit subir un harcèlement sexuel répété caractérisé par des missions improvisées, des invitations en weekend sous le couvert d’obligations professionnelles, et une pression constante, rapporte Le Potentiel.

Après 8 mois de travail sans contrat formel, elle déclare que ce blocage serait lié à son refus de céder aux avances de son patron. Elle finit par démissionner, et saisit l’Institut national de la femme (INF). Une procédure judiciaire a donc été ouverte à son encontre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le responsable de fédération a été interpellé et déféré devant la CRIET le 26 février dernier. La juridiction spéciale après l’avoir auditionné, s’est déclarée incompétente et transféré le dossier au président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Les parties se retrouvent le 9 mars prochain pour la suite du dossier.

3 mars 2026