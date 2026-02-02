Un responsable catholique meurt en pleine prédication

867 visites en ce moment
Un responsable du Renouveau charismatique catholique (RCC) du diocèse d’Abomey est décédé jeudi 29 janvier 2026 alors qu’il intervenait devant des fidèles dans la commune de Za-Kpota.
Victime d’un malaise alors qu’il était en pleine prédication sur la paroisse d’Assanli dans la commune de Za-Kpota, Fabien Ahitchémé a été évacué vers une structure sanitaire de la zone, jeudi 29 janvier 2026. Mais le responsable du Renouveau charismatique catholique (RCC) est malheureusement décédé, selon le constat fait à l’hôpital.
Engagé de longue date au sein du RCC, Fabien Ahitchémé exerçait plusieurs fonctions diocésaines liées à l’animation spirituelle, à la formation et à l’évangélisation. Il était connu dans les paroisses du diocèse d’Abomey pour son action.
Paix à l’âme du défunt !
M. M.