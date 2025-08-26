Un réseau de vol de bétail démantelé à Zè

Le commissariat d’arrondissement de Zè, dans le département de l’Atlantique a démantelé le samedi 23 août 2025, un réseau de vol de bétail opérant dans les alentours du marché de bétail de la localité.

Sale temps pour les voleurs de bétail à Zè. Une patrouille policière du commissariat de la localité a permis le démantèlement d’un réseau le samedi 23 août 2025.

Selon la Police, des individus transportant des moutons ayant vu la patrouille policière, ont pris la fuite en direction d’une maison située au cœur de la palmeraie mitoyenne au marché à bétail de la localité. Sur la base des informations qui lui sont fournies, une équipe de l’unité de Police s’est rendue au domicile des suspects. Mais à la vue des agents, l’un d’eux a pris la clé des champs, abandonnant une motocyclette dame de marque Haojue 110-S d’origine douteuse.

Au domicile d’un autre délinquant actuellement en détention à la prison civile de Calavi, deux autres individus ont été surpris en train de brûler 4 moutons en gestation, renseigne la Police à travers une publication sur ses canaux digitaux. La perquisition effectuée sur les lieux a permis de découvrir, en dehors des moutons tués, 5 chèvres vivantes, divers outils servant au dépeçage des animaux abattus (pneus usagés, tonneaux en plastique, coupe-coupe, couteaux, hache, pelle), 5 régimes de palme et une lampe solaire.

Au cours de l’opération, détaille la Police, une victime demeurant à Zè Wedji a déclaré le vol de 6 moutons qu’elle a « formellement » identifiés parmi les moutons volés et retrouvés au cours de la descente des policiers.

Cette opération des hommes en uniformes est saluée par les populations souvent confrontées à des vols répétés de bétail dans la localité.

