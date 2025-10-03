Un réseau de vente de motos aux papiers falsifiés démantelé

Le commissariat du 13ᵉ arrondissement de Cotonou a démantelé un réseau spécialisé dans le vol, la transformation et la revente de motos munies de faux papiers. Trois suspects ont été interpellés et douze engins retrouvés, partiellement ou totalement maquillés..

Une intervention de routine de la Police dans la nuit du 25 septembre 2025 a abouti au démantèlement d’un réseau de réseau, transformation et recel de motos.

Une patrouille de police a repéré un homme au comportement suspect dans le quartier Agla Pylônes. Pris en chasse, il a été arrêté après une courte fuite. Ses aveux ont mis les enquêteurs sur la piste d’un système bien organisé.

Les policiers ont ainsi découvert un circuit complet allant du vol à la falsification des documents de propriété. Deux complices présumés, chargés de la transformation et de la revente, ont été arrêtés à Sainte-Cécile et à Cococodji.

Les perquisitions menées dans plusieurs quartiers de Cotonou et de Calavi ont permis la saisie d’une douzaine de motos rendues méconnaissables, de deux engins dépiécés et d’un stock important de pièces détachées. Plusieurs cartes grises et papiers d’achat falsifiés ont également été retrouvés.

L’enquête se poursuit pour retrouver d’autres membres du réseau et restituer les motos à leurs véritables propriétaires.

