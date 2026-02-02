Un réseau de trafic de passeports démantelé, 2 policiers écroués

Un réseau de trafic de documents de voyage a été démantelé à l’aéroport Bernardin Gantin de Cotonou. 2 policiers arrêtés.

Plusieurs personnes ont été arrêtées par la Brigade Economique et Financière (BEF). Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects facilitaient contre de l’argent l’obtention de faux passeports notamment au profit des ressortissants de pays asiatiques en proie à des conflits armés ou des crises et inscrits sur la liste rouge du système international.

Parmi les personnes interpellées figurent deux agents de police, identifiés par leurs initiales A. S. et G. B.

Les mis en cause ont été présentés, vendredi 30 janvier 2026, devant la Cour de Répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils ont été placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès.

M. M.

2 février 2026 par ,