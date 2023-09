Un réseau de recharge de bouteilles de gaz démantelé

Un réseau de recharge de bouteilles de gaz domestique a été démantelé, jeudi 7 septembre 2023, à Owodé, une ville frontalière avec le Nigéria.

A la suite d’un contrôle de conformité des poids de bouteilles de gaz domestique menée par l’Agence Nationale de normalisation, de Métrologie et du contrôle qualité (ANM) sur instruction du Ministère de l’industrie et du commerce, un réseau illégal a été mis à nu.

Les faussaires, sans équipement adéquat et aucune mesure de sécurité, procèdent à des recharges de bouteilles de gaz domestique des compagnies gazières du Bénin.

Les bouteilles sont remplies en deux ou trois minutes grâce à des raccords et de la glace. Le gaz utilisé pour recharger les bouteilles proviendrait du Nigéria.

A l’arrivée de l’équipe de l’ANM et d’agents de la Police républicaine, les faussaires ont pris la fuite. Mais ils ont été appréhendés.

Il a été procédé à la saisie des bouteilles de gaz domestique rechargées et non rechargées et des balances retrouvées sur les lieux.

