Un réseau de faussaires démantelé, 20 plaques d’immatriculation saisies

Ce lundi 17 novembre 2025, le commissariat d’Aglogbè, localité située dans la commune d’Adjarra, département de l’Ouémé, a démantelé un réseau de faussaires. Des plaques d’immatriculation d’engins et d’autres objets ont été saisis.

Un réseau de faussaires démantelé à Adjarra. La Police, au terme d’une enquête a procédé à l’interpellation de deux suspects ce lundi 17 novembre 2025. La perquisition effectuée au domicile des mis en cause a permis la découverte d’un important matériel suspect, incluant notamment un ordinateur portable de marque HP, 22 plaques d’immatriculation d’engins, 30 cartes grises, des clés de motocyclettes, 19 cachets, 04 encreurs, des badges d’accès, des cartes de visite, un routeur, ainsi que divers documents et d’autres pièces à conviction.

Interrogés sur l’origine et l’usage de ces objets, les deux individus n’ont fourni aucune justification probante. Ils sont actuellement gardés à l’antenne Sud de la Brigade criminelle à Porto-Novo L’enquête se poursuit.

F. A. A.

18 novembre 2025 par ,