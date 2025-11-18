mardi, 18 novembre 2025 -

602 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Département de l’Ouémé

Un réseau de faussaires démantelé, 20 plaques d’immatriculation saisies




Ce lundi 17 novembre 2025, le commissariat d’Aglogbè, localité située dans la commune d’Adjarra, département de l’Ouémé, a démantelé un réseau de faussaires. Des plaques d’immatriculation d’engins et d’autres objets ont été saisis.

Un réseau de faussaires démantelé à Adjarra. La Police, au terme d’une enquête a procédé à l’interpellation de deux suspects ce lundi 17 novembre 2025. La perquisition effectuée au domicile des mis en cause a permis la découverte d’un important matériel suspect, incluant notamment un ordinateur portable de marque HP, 22 plaques d’immatriculation d’engins, 30 cartes grises, des clés de motocyclettes, 19 cachets, 04 encreurs, des badges d’accès, des cartes de visite, un routeur, ainsi que divers documents et d’autres pièces à conviction.
Interrogés sur l’origine et l’usage de ces objets, les deux individus n’ont fourni aucune justification probante. Ils sont actuellement gardés à l’antenne Sud de la Brigade criminelle à Porto-Novo L’enquête se poursuit.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Près de 2 millions FCFA de faux billets saisis, deux individus arrêtés


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat du 5e arrondissement de Porto-Novo a interpellé, il y a (…)
Lire la suite

Un faux multiplicateur d’argent arrêté à Cana


17 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une équipe conjointe des commissariats de Hounli et de Cana, dans la (…)
Lire la suite

Des sacs de charbon contenant 150 kg de drogue saisis


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les agents du Service régional de lutte contre la fraude (SRLCF), (…)
Lire la suite

Un homme assassiné dans un litige foncier


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Blessé par balles dans un conflit foncier à Lonfin dans la commune de (…)
Lire la suite

Un vendeur d’ ‘’œuf d’arc-en-ciel’’ arrêté


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les agents de police de l’arrondissement d’Ahouannonzou, commune (…)
Lire la suite

En quête de rituel d’argent, un étranger échappe au pire


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une affaire de rituel d’argent a failli coûter la vie à un citoyen (…)
Lire la suite

La cantine de L’EPP Kpassali cambriolée


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Située dans la commune de Glazoué, l’École primaire publique (EPP) de (…)
Lire la suite

Un employé poursuit son ex patronne en justice et exige 15 millions de (…)


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Tribunal de première instance de Cotonou a examiné le dossier (…)
Lire la suite

10 individus arrêtés, des produits psychotropes saisis


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une opération conduite par la direction départementale de la Police de (…)
Lire la suite

Le 1er novembre déclaré férié, chômé, et payé


30 octobre 2025 par Marina Houénou
La journée du 1er novembre 2025 a été déclarée fériée, chômée et payée (…)
Lire la suite

L’assurance maladie obligatoire élargie aux mendiants, malades mentaux (…)


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a adopté, ce mercredi 29 octobre 2025, le décret (…)
Lire la suite

Mgr Adoukonou inhumé le 03 novembre prochain


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Décédé dans la nuit du 26 au 27 octobre 2025, Monseigneur Barthélémy (…)
Lire la suite

17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste (…)
Lire la suite

Deux jeunes hommes condamnés pour vol d’ustensiles de cuisine


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, ce (…)
Lire la suite

Un homme se suicide après une séparation amoureuse


23 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kéferi, un quartier situé dans le premier arrondissement de Kandi, un (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés pour vol de câble en cuivre


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux individus ont été interpellés dans la nuit de ce mardi 21 octobre (…)
Lire la suite

Voici la procédure d’accrédition des médias étrangers


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Les journalistes de la presse étrangère désireux de couvrir les (…)
Lire la suite

L’ancien ministre Sabaï Katé s’en est allé


20 octobre 2025 par Marina Houénou
L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires