Un réseau de fabricants de liqueurs et champagnes démantelé à Cotonou

Le commissariat du 6e arrondissement de Cotonou a démantelé un vaste réseau de fabricants de boissons frelatées. Le réseau est spécialisé dans la fabrication de liqueurs et champagnes frelatées. Trois individus dont une femme, membres de ce réseau ont été arrêtés vendredi 1er septembre 2023. Les perquisitions effectuées dans leurs domiciles et boutiques à Akogbato, Yénawa, Minonchou, et au marché Dantokpa selon la police, ont permis de saisir une cargaison importante de champagnes et liqueurs frelatés, des bouchons et des étiquettes de champagne, puis beaucoup d’autres produits et instruments pour la fabrication et le conditionnement des boissons indiquées.

Les mis en cause assure la police, seront présentés à la juridiction compétente pour répondre de leurs actes.

