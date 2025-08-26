Un rescapé, un porté disparu sous le pont de Wodo

Un véhicule 4x4 a chuté dans les eaux sous le pont de Wodo, commune de Bembèrèkè, dans la matinée de ce mardi 26 août 2025.

Accident de circulation sur le pont de Wodo, près de Ina dans la commune de Bembèrèkè. Un véhicule 4x4 a chuté dans les eaux de l’ouvrage de franchissement dans la matinée de ce mardi 26 août 2025.

Le véhicula accidenté selon Bip radio, appartient à une ONG. A son bord, le chauffeur et son supérieur hiérarchique. Ils se rendaient tous les deux à Banikoara pour une mission. Le média renseigne que le conducteur, rescapé, a été retrouvé sain et sauf, tandis que les recherches sont toujours en cours pour retrouver le second passager.

