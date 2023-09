Un reporter de 24 HEURES AU BENIN à Maputo

Les Guépards du Bénin ont pris le vol dans la matinée de ce jeudi 07 septembre pour le Mozambique. Voyage qui s’inscrit dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. A Maputo, votre média préféré 24 Heures au Bénin, sera représenté par le reporter sportif Ange Gnacadja.

Président de l’Union des Reporters d’Images Sportives du Bénin, Ange Gnacadja s’est envolé en compagnie des Guépards pour le Mozambique à bord d’un avion spécial affrété par le Gouvernement du Bénin. Il va officier dans le cadre de ce match décisif entre le Bénin et le Mozambique prévu pour samedi 09 septembre au stade Zimpeto de Maputo. Une victoire, et le Bénin ira à la CAN en Côte d’Ivoire l’an prochain.

Partie de l’aéroport de Cotonou vers 10h40, la délégation béninoise devrait fouler le sol mozambicain vers 18h.

Quelques images des Guépards du Bénin avant le décollage de l’avion :

J.S

7 septembre 2023 par