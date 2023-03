Un reportage à polémique sur le dossier du Sahara marocain

Le relai hispanophone de

France 24 vient de réaliser l’Emission « En 5 Minutes » ("En 5 minutos’’) sur le dossier du Sahara marocain. Dans un reportage à polémique, favorable aux séparatistes, la chaîne (destinée principalement à une audience latino-américaine) évoque un conflit d’intérêts entre plusieurs pays dont l’Espagne, la France et les États Unis

La chaîne rappelle que ce différend territorial dure depuis près de cinq décennies, avec des centaines de milliers de civils réfugiés. Elle souligne un enchevêtrement d’intérêts pour l’Espagne, la France et les États-Unis.

Dans un reportage à polémique, favorable à la thèse séparatiste, cette chaîne destinée principalement à une audience latino-américaine, évoque l’« exploitation des ressources de la région » par le Royaume du Maroc.

« Le Front Polisario dénonce le fait que le Maroc exploite et accorde des concessions à des entreprises pour financer l’occupation de la région », allègue l’émission.

La chaîne ajoute que « Plusieurs pays ont exprimé leur soutien au Maroc, dont beaucoup ont des entreprises implantées dans la région et exploitent ses ressources, notamment l’Espagne, la France et l’Allemagne ».

Elle affirme aussi que « l’Espagne a soutenu le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, en échange d’un contrôle et d’une détention accrus par Rabat des migrants qui cherchent à rejoindre l’Espagne via les villes de Ceuta et Melilla ».

France 24 ajoute que « le Maroc a laissé entrer des milliers de migrants en quelques jours, en réponse à l’autorisation donnée par Madrid au chef du Polisario, Brahim Ghali, de bénéficier d’une aide médicale sur son territoire ». L’Émission « En 5 Minutes » conclut que « ce scénario qui explique la souffrance de la population sahraouie, arrange les intérêts internationaux ».

Et d’ajouter que « la Minurso ne fait plus qu’assurer le suivi du conflit, sans agir ».

Cette émission de France 24 (Espagnol) fait économie de vérité sur le dossier du Sahara marocain, qui est toujours en examen aux Nations-Unies.

