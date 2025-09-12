Un réparateur de téléphones écope 18 mois de prison

Un technicien en téléphonie mobile a été condamné, vendredi 12 septembre 2025, à 18 mois de prison dont 6 fermes assortis de 200.000 FCFA d’amende pour des faits « recel » de choses volées.

Un réparateur de téléphone de 39 ans a acheté un smartphone ‘’iPhone 15 pro Max’’ auprès d’un tiers. Il dit n’avoir pas eu de reçu, ni vu le carton du téléphone.

Le vendeur, un de ses clients, lui a dit qu’il utilisait le smartphone depuis près d’un an. Celui-ci aurait retiré sa SIM du téléphone avant de céder le téléphone.

Mais après trois mois d’utilisation, le réparateur a été interpellé pour « recel ». Le smartphone aurait été volé. Le technicien n’a pu justifier la provenance de l’Iphone 15 pro Max et d’un autre smartphone de marque SAMSUNG retrouvés en sa possession.

Placé sous mandat de dépôt, il révèle l’identité et le contact du vendeur.

A la barre, ce vendredi 12 septembre 2025, le technicien indique avoir versé 400.000 FCFA pour le ‘’iPhone 15 pro Max’’ et restait devoir 100.000 FCFA. Il s’était entendu avec le vendeur pour solder le reste une fois qu’il aurait ramené le carton et le reçu du smartphone.

Quant à la provenance du second smartphone de marque SAMSUNG, le technicien déclare qu’il a été mis en gage auprès de lui pour un prêt de 200.000 FCFA.

Le Ministère public a requis 24 mois de prison dont 12 fermes assortis de 200.000 FCFA d’amende contre le prévenu.

La défense a plaidé la clémence du Tribunal. Selon l’avocat, le prévenu ignorait que les téléphones provenaient d’un vol. Le préjudice aurait été déjà réparé puisque les deux smartphones ont été déposés à la Brigade criminelle.

Le juge du Tribunal de première instance de Cotonou, dans son verdict, a condamné le réparateur de téléphones à 18 mois de prison dont 6 fermes. Il doit payer également une amende de 200.000 FCFA.

M. M.

12 septembre 2025 par ,