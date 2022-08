Un régime spécial d’évaluation environnementale à la GDIZ

Les industries installées dans la Zone Economique spéciale de Glo-Djigbé bénéficient d’un régime spécial d’évaluation environnementale et sociale. Il a été fixé par décret 2022- 417 du 20 juillet 2022.

Les industries installées dans la Zone Economique spéciale de Glo-Djgbé (GDIZ) bénéficient de « l’exemption de l’étude d’impact environnemental et social » et de « la simplification des procédures d’évaluation environnementale et sociale », selon l’article premier du décret 2022- 417 du 20 juillet 2022 portant régime spécial d’évaluation environnementale et sociale applicable dans la Zone économique spéciale de Djigbé.

Ces facilités sont accordées à deux catégories d’industrie. Il s’agit des « industries intervenant dans la transformation des produits agricoles notamment les activités agro-alimentaires, textiles et les huileries, les industries d’assemblage de véhicules électriques, d’appareils électriques, de fabrication et d’assemblage de meubles, de fabrication de sacs de jute, de minoterie » et des « industries intervenant dans le domaine pharmaceutique, la fabrication de céramique et de carreaux, de pierres précieuses, d’aluminium, des tuyaux PVC, de la verrerie, de la transformation métallique ».

LIRE LE DECRET

23 août 2022 par ,