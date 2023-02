Un présumé recruteur de terroristes expulsé du Bénin

Un ressortissant belge appelé « Denis le soumis » arrêté à Parakou le 31 janvier 2023 a été présenté, vendredi 03 février 2023, au Procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet).

Un Belge de 49 ans qui serait venu au Bénin pour le compte d’une Ong dans le cadre de l’exécution d’un projet agricole a été auditionné, vendredi 03 février 2023, à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet). Il aurait fait la prospection de plusieurs domaines agricoles à Dassa-Zoumè, Parakou et Kétou mais n’a pu fournir au juge la preuve du financement du projet agricole.

Le procureur a ordonné l’expulsion du Bénin du ressortissant belge appelé « Denis le soumis » à cause de ses antécédents judiciaires.

« Dénis le soumis » avait été condamné par la justice belge pour l’envoi de jeunes musulmans dans les rangs de combattants djihadistes en Syrie, selon RFI.

Au Bénin, « Denis le soumis » a été arrêté le 31 janvier 2023 à bord de son véhicule pour excès de vitesse.

M. M.

4 février 2023 par ,