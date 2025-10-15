mercredi, 15 octobre 2025 -

1002 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Education au Bénin

Un recrutement pour 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves inspecteurs




Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 15 octobre 2025, en Conseil des ministres, le recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l’Enseignement du second degré au titre de l’année 2025.

Le gouvernement veut renforcer les effectifs des conseillers pédagogiques et des inspecteurs de l’Enseignement du second degré. Tenant compte des départs imminents à la retraite, un recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l’Enseignement du second degré, a été autorisé mercredi 15 octobre 2025 en Conseil des ministres.
Les lauréats selon le communiqué du gouvernement, suivront respectivement des formations de 12 et 24 mois. Ceci, souligne le communiqué, favorisera la disponibilité du personnel qualifié pour assurer un contrôle continu de la performance des enseignements. « Il en va de même du soutien à la mise en œuvre des réformes curriculaires et des outils d’évaluation standardisée, puis de la promotion d’un accompagnement individualisé pour une amélioration durable des résultats scolaires », précise la même source.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les meilleurs élèves au BEPC récompensés à Cotonou


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Les meilleurs élèves au BEPC de la 16e circonscription électorale ont (…)
Lire la suite

Voici les nouveaux responsables d’Unités de Formation et de Recherche


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Les doyen et vice-doyens des Unités de Formation et Recherche (UFR) (…)
Lire la suite

Voici les 11 membres du CA de la Fondation Sèmè City


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Onze personnalités ont été nommées pour siéger au sein du Conseil (…)
Lire la suite

Félicien AVLESSI, nommé à la Commission académique de Sème City


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Les membres de la Commission académique de Sèmè City ont été nommés, le (…)
Lire la suite

7 milliards FCFA pour moderniser les universités publiques


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Le coût du vaste chantier de réhabilitation des infrastructures dans (…)
Lire la suite

Vente et usage des cahiers d’activités interdits


27 septembre 2025 par Marc Mensah
Dans le département de l’Atlantique, la vente et l’usage des cahiers (…)
Lire la suite

Un vaste chantier de réhabilitation des universités publiques lancé


25 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné, ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

IFMBTP/CONIDA ВТР DCE offre l’opportunité à six étudiants béninois


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Six étudiants béninois bénéficiaires d’une bourse de formation aux (…)
Lire la suite

Les étudiants sélectionnés pour l’INMES, IFSIO, ENEAM, ENSPD, ENSTIC, (…)


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

De nouveaux recteurs nommés dans les universités publiques


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a procédé mercredi 17 septembre 2025, à la nomination (…)
Lire la suite

Julien Gbessi élu président de la FNEB


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une élection organisée, lundi 15 septembre 2025, sur le (…)
Lire la suite

Le Lycée Pierre Manoël accrédité au programme ‘’Bourses de vie‘’


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Lycée international Pierre Manoël de Cotonou fait désormais partie (…)
Lire la suite

Salimane Karimou lance la rentrée scolaire à Parakou


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre 2025 sur (…)
Lire la suite

Dr Alphonse da Silva et l’Office du Bac primés


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (OB), Dr Alphonse da Silva et (…)
Lire la suite

Les bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à l’UNA


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à (…)
Lire la suite

Liste des étudiants bénéficiaires de bourses partielles UAC


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses partielles UNSTIM


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses partiellement (…)
Lire la suite

Liste des bacheliers bénéficiaires de bourses partielles UP


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les nouveaux étudiants dont les noms suivent bénéficient de bourses (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires