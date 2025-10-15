Un recrutement pour 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves inspecteurs

Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 15 octobre 2025, en Conseil des ministres, le recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l’Enseignement du second degré au titre de l’année 2025.

Le gouvernement veut renforcer les effectifs des conseillers pédagogiques et des inspecteurs de l’Enseignement du second degré. Tenant compte des départs imminents à la retraite, un recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l’Enseignement du second degré, a été autorisé mercredi 15 octobre 2025 en Conseil des ministres.

Les lauréats selon le communiqué du gouvernement, suivront respectivement des formations de 12 et 24 mois. Ceci, souligne le communiqué, favorisera la disponibilité du personnel qualifié pour assurer un contrôle continu de la performance des enseignements. « Il en va de même du soutien à la mise en œuvre des réformes curriculaires et des outils d’évaluation standardisée, puis de la promotion d’un accompagnement individualisé pour une amélioration durable des résultats scolaires », précise la même source.

