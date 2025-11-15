samedi, 15 novembre 2025 -

Concours Police républicaine

Un recrutement de 715 policiers lancé




La Police républicaine a annoncé le lancement d’un concours pour recruter 715 élèves-agents au titre de l’année 2025. L’information a été rendue publique ce vendredi dans un communiqué de la Direction générale de la Police.

Selon les conditions du concours de recrutement de 715 élèves-agents de Police, les candidats doivent être de nationalité béninoise et jouir de leurs droits civiques. Ils doivent présenter une bonne moralité et être âgés de 18 à 25 ans au 31 décembre 2025. Pour les militaires démobilisés, la limite est portée à 26 ans.
La taille minimale exigée est de 1,70 m pour les hommes et 1,65 m pour les femmes. Le concours est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. Aucune condamnation ou poursuite judiciaire ne doit figurer à leur dossier.

Les inscriptions seront ouvertes du 17 au 28 novembre 2025 via la plateforme dédiée. Les postulants devront fournir notamment : un acte de naissance sécurisé, un certificat de nationalité, un casier judiciaire de moins de trois mois, une copie du diplôme requis, une pièce d’identité biométrique.
Un droit de participation de 10 000 F CFA devra être réglé en ligne.

Le concours comporte : une épreuve physique : 4 000 m pour les hommes, 2 000 m pour les femmes ; une épreuve écrite : une dissertation de culture générale de trois heures.

Les centres d’examen seront annoncés ultérieurement pour chaque département. La Police invite les candidats à se rapprocher des directions départementales pour toute information complémentaire.

Ce recrutement s’inscrit dans la dynamique de renforcement des effectifs à la Police républicaine. En 2024, 1785 agents avaient déjà été recrutés.
M. M.

15 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




