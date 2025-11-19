Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé

Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 auditeurs de justice et 50 greffiers. La décision a été prise ce mercredi 19 novembre 2025, lors du Conseil des ministres.

Du personnel pour le ministère de la justice et de la législation. Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers est autorisé ce mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des ministres.

Les agents à recruter selon le communiqué du gouvernement, viendront renforcer les effectifs des personnels en service dans les juridictions créées récemment tout en comblant le gap qui découlerait des départs à la retraite à l’horizon 2030. Les ministres concernés sont instruits à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à la bonne organisation des concours ainsi qu’à la formation des lauréats dans les conditions optimales.

F. A. A.

19 novembre 2025 par ,