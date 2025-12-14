Un recrutement de 221 agents lancé pour les Eaux, Forêts et Chasse

Un concours national de recrutement sur titre de 221 fonctionnaires spécialistes destinés à renforcer l’administration des Eaux, Forêts et Chasse a été lancé le 12 décembre 2025. Les dossiers de candidatures doivent être déposés électroniquement à l’adresse www.concours.dgefc.bj Les tests physiques auront lieu le 27 décembre 2025. Les épreuves écrites et de spécialité sont programmées pour le 3 janvier 2026.

Le Ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du Développement durable, a annoncé l’organisation d’un concours de recrutement sur titre de 221 fonctionnaires spécialistes au profit de la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC).

Le concours vise à recruter dans le corps des Gardes forestiers, avec 186 spécialistes, dont 180 agents dédiés au gardiennage et à la sécurisation des aires protégées, ainsi que six conducteurs de véhicules administratifs.

Le corps des Contrôleurs bénéficiera de 25 recrutements, répartis entre plusieurs spécialités, notamment l’informatique et le numérique, la gestion des ressources humaines, la planification et les statistiques, l’audit et les finances, le secrétariat, l’archivistique, la santé ou encore l’éducation physique et sportive.

10 Conservateurs seront également recrutés dans des domaines techniques tels que la cybersécurité, les systèmes d’information, la planification et le suivi-évaluation, la production halieutique, le génie rural, le droit ou la gestion des ressources humaines.

Conditions d’accès

Le concours est ouvert aux candidats de nationalité béninoise, des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et « n’ayant jamais fait l’objet d’une poursuite judiciaire ni d’une condamnation », selon le communiqué.

Les limites d’âge varient selon les corps. Les candidats aux postes de gardes forestiers et de contrôleurs doivent être âgés de 18 à 35 ans, tandis que ceux postulant au corps des conservateurs peuvent aller jusqu’à 45 ans au 31 décembre 2025. Une prorogation est prévue pour les candidats ayant accompli le service militaire.

Dépôt des candidatures exclusivement en ligne

Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement en ligne, du 12 au 24 décembre 2025, sur la plateforme officielle www.concours.dgefc.bj Ils comprennent notamment un acte de naissance sécurisé, un casier judiciaire récent, une copie légalisée du diplôme requis, un certificat médical, un curriculum vitae documenté, une lettre de motivation ainsi qu’une quittance de 10 000 francs CFA, payable électroniquement.

Les diplômes obtenus à l’étranger devront obligatoirement faire l’objet d’une demande d’équivalence auprès de la CNEED, selon les conditions du concours de recrutement.

Épreuves sportives et écrites prévues

Le processus de sélection se déroulera en trois phases : l’analyse des dossiers, des épreuves sportives, puis des épreuves écrites, orales ou pratiques.

Les tests physiques auront lieu le 27 décembre 2025, notamment dans les camps militaires de Tanguiéta et de Kandi, ainsi qu’au CEG 1 de Bohicon, selon les profils.

Les épreuves écrites et de spécialité sont programmées pour le 3 janvier 2026. « Seuls les candidats retenus après les épreuves sportives seront autorisés à subir les épreuves écrites ou d’entretien », souligne le communiqué.

Les candidats définitivement admis seront soumis à une visite médicale et à des enquêtes de moralité menées par les forces de défense et de sécurité.

