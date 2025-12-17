mercredi, 17 décembre 2025 -

Forces armées béninoises

Près de 2000 jeunes à recruter pour renforcer les FAB




Le gouvernement a annoncé, mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des ministres, le recrutement et la formation de 1850 jeunes gens au profit des Forces Armées Béninoises (FAB).

1850 nouvelles recrues sont annoncées pour les Forces Armées Béninoises (FAB). Ces nouvelles recrues seront intégrées sur deux ans. « 850 au titre de l’année 2025 et 1.000 pour l’année 2026 », selon le Conseil des ministres du 17 décembre 2025.

Le gouvernement indique que ce recrutement vise à consolider les capacités de défense nationale. Les jeunes retenus « viendront renforcer les effectifs de notre armée et accroître ses capacités opérationnelles ».

Des profils techniques recherchés

Parmi les 1.850 recrues, une part sera sélectionnée sur titre. Chaque année, 100 jeunes seront recrutés sur la base de compétences spécifiques. Il s’agira notamment de « 40 mécaniciens automobiles », de « 40 conducteurs de véhicules légers et de véhicules lourds », mais aussi de « 10 électriciens automobiles ».

Il est prévu de recruter également « 10 maintenanciers de groupe électrogène et d’installation solaire ».

Le gouvernement assure que les dispositions nécessaires seront prises pour la suite du processus. « Les ministres concernés prendront les dispositions en vue du bon déroulement des tests de recrutement autant que de la formation », souligne le compte rendu du Conseil.
M. M.

17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




