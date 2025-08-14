Un rattrapage vaccinal couplé à la vitamine A débute le 18 août

L’Agence nationale des soins de santé primaire placée sous l’autorité du ministère de la Santé annonce un grand rattrapage vaccinal couplé à la vitamine A chez les enfants.

Dans le cadre du renforcement du Programme Elargie de Vaccination de Routine, l’Agence nationale des soins de santé primaire annonce une activité d’intensification du grand rattrapage vaccinal couplé à la vitamine. Elle concerne uniquement les enfants de 0 à 5 ans. L’opération aura lieu du 18 au 22 août 2025. Les parents sont invités à permettre aux enfants de recevoir leurs doses manquées.

A.A.A

14 août 2025 par ,