Renforcement du PEV de Routine

Un rattrapage vaccinal couplé à la vitamine A débute le 18 août




L’Agence nationale des soins de santé primaire placée sous l’autorité du ministère de la Santé annonce un grand rattrapage vaccinal couplé à la vitamine A chez les enfants.

Dans le cadre du renforcement du Programme Elargie de Vaccination de Routine, l’Agence nationale des soins de santé primaire annonce une activité d’intensification du grand rattrapage vaccinal couplé à la vitamine. Elle concerne uniquement les enfants de 0 à 5 ans. L’opération aura lieu du 18 au 22 août 2025. Les parents sont invités à permettre aux enfants de recevoir leurs doses manquées.

A.A.A

14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




44 fonctionnaires contrôleurs mutés


16 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
44 fonctionnaires contrôleurs des eaux, forêts et chasse, mutés le 14 (…)
Mgr Soviguidi nommé Nonce apostolique au Burkina-Niger


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Pape Léon XIV a nommé Mgr Eric Soviguidi de nationalité béninoise, (…)
3 personnes condamnées pour trafic de drogue


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Le 2ème adjoint au maire de Porto Novo et l’ex-CSAD condamnés à 3 et (…)


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans une décision rendue ce jeudi 14 août 2025, la Cour de répression (…)
« Flapacha » déposé en prison et « Jérémie Degamer » libéré par la CRIET


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ce jeudi 14 août 2025, les tiktokeur « Flapacha » et « Jérémie Degamer (…)
Effondrement du pont Gbessassi–Bouca


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le pont reliant Gbessassi et Bouca dans la commune de Kalalé s’est (…)
Le tiktokeur Marius Placide arrêté


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le tiktokeur connu sous le nom Marius Placide a été interpellé pour ses (…)
La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) rencontre le (…)
91 hygiénistes rejoignent les hôpitaux béninois


14 août 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Santé a annoncé le recrutement de 91 hygiénistes de (…)
Le Bénin prévoit un marché dédié au charbon et pétrole


13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin va se doter d’un marché exclusivement consacré au charbon et (…)
Décès d’un journaliste de Su Tii Dera Fm


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chef programme radio de Su Tii Dera Fm à Nikki, Babio Mikaïla Adam, (…)
L’installation de Sidi Ould Tah prévue le 1er septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Mauritanien Sidi Ould Tah prendra officiellement ses fonctions de (…)
Décès de Dr Dorothée Yévidé


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dr Dorothée Yévidé, membre de la 6ᵉ promotion des médecins formés à la (…)
Le CNIN interpelle un TikTokeur pour cybercriminalité


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a procédé a (…)
Le procès du SG de la FBB renvoyé au 14 octobre


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe (FBB), a (…)
Voici les composantes du village de vacances Club Med à Avlékété


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Ouidah va accueillir les travaux de construction d’un (…)
Le concentré de tomate « Tasty Tom Enriched Mix » interdit


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En raison des défauts critiques compromettant la qualité sanitaire, la (…)
Le CNIN interpelle 2 créateurs de contenus


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a interpellé deux (…)
