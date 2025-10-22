mercredi, 22 octobre 2025 -

1313 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

7è art

Un projet de loi pour propulser le cinéma béninois




Le gouvernement a adopté et transmis, mercredi 22 octobre 2025, à l’Assemblée nationale un projet de loi relatif à l’industrie du cinéma et de l’image animée.

Un projet de loi a été tranmis pour examen et vote à l’Assemblée nationale à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025. Selon le compte rendu du Conseil, « le vote du (...) texte par la Représentation nationale favorisera le renforcement de l’arsenal juridique du domaine ». L’objectif est de doter le secteur d’un cadre normatif moderne, adapté aux réalités actuelles, et surtout propice à un véritable essor économique et culturel.

Le texte prévoit la définition des conditions d’exercice des activités cinématographiques, l’appui au financement de l’industrie du cinéma et de l’image animée, ainsi que le dépôt légal des œuvres cinématographiques.

Vers une véritable économie du cinéma

Le gouvernement mise sur une industrie « pourvoyeuse de richesse autant que d’emplois », capable de soutenir la création, la production et la diffusion des œuvres béninoises. Cette réforme vise à structurer un secteur jusqu’ici régi par une loi vieille de plus de soixante ans.

« Le projet constitue une avancée notable qui intègre les nombreuses innovations du secteur jusque-là régi par la loi n° 60-15 du 30 juin 1960 », a souligné le Conseil.

En modernisant le cadre légal, le Bénin se dote d’outils pour accompagner les créateurs, attirer les investisseurs et mieux valoriser les talents nationaux. Ce projet de loi marque une nouvelle ère pour le cinéma béninois.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les Z’aperos des entrepreneuses, le pont entre les femmes de la (…)


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dès le vendredi 24 (…)
Lire la suite

SIMA, un rendez-vous de rayonnement des musiques d’Afrique francophone


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En prélude à la 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique (…)
Lire la suite

Le Salon de l’automobile ouverte à Cotonou


17 octobre 2025 par Marina Houénou
Ouverture de la 1ère édition du Salon de l’automobile, jeudi16 octobre (…)
Lire la suite

Le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions FCFA


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Le siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) (…)
Lire la suite

Le film documentaire « Motherland » en projection à Canal Olympia Marina


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le film documentaire « Motherland » de Sally sera projeté, ce vendredi (…)
Lire la suite

L’entrée de Ouidah change de visage


8 octobre 2025 par Marina Houénou
« OUIDAH CITÉ MUSÉE » pour remplacer « Cité historique de Ouidah ». (…)
Lire la suite

07 artistes exposent 33 toiles au FIBEM à Cotonou


1er octobre 2025 par Marina Houénou
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival international du bien être (…)
Lire la suite

Le cinéma africain sous les projecteurs à Cotonou


28 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition des Rencontres cinématographiques de Cotonou (ReCiCo) a (…)
Lire la suite

2 Unités spéciales pour sécuriser biens culturels et sites balnéaires


25 septembre 2025 par Marc Mensah
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

Un appel à projets pour soutenir la mobilité des artistes


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lance un appel à (…)
Lire la suite

Le Bénin brille à la New York Fashion Week


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La mode béninoise a franchi un cap important en s’invitant sur l’une (…)
Lire la suite

Le Bénin dévoile sa nouvelle Marque-Pays


22 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a dévoilé ce dimanche 21 septembre 2025 sa nouvelle identité (…)
Lire la suite

Plus de 7000 acteurs musicaux à Cotonou du 10 au 15 novembre


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique Francophone (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille le Salon des Industries Musicales d’Afrique 2025


11 septembre 2025 par La Rédaction
Après une première édition réussie en Côte d’Ivoire, qui avait (…)
Lire la suite

Moov Africa et la Fondation Eya relancent leur partenariat sur WeLovEya


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Moov Africa Bénin et la Fondation Eya renforcent leur collaboration (…)
Lire la suite

Le Bénin rayonne à Osaka 2025


1er septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle 2025, au Japon, le Bénin a (…)
Lire la suite

Le Bénin, terre d’accueil et de mémoire des afrodescendants


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 5e édition de la Journée internationale du souvenir de la traite (…)
Lire la suite

Dans les obsessions de Kossi Assou, la matière devient mémoire


22 août 2025 par La Rédaction
Le Musée d’art contemporain KIJAIN de Lomé accueille, du 8 août 2025 au (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires