Un projet de loi pour propulser le cinéma béninois

Le gouvernement a adopté et transmis, mercredi 22 octobre 2025, à l’Assemblée nationale un projet de loi relatif à l’industrie du cinéma et de l’image animée.

Un projet de loi a été tranmis pour examen et vote à l’Assemblée nationale à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025. Selon le compte rendu du Conseil, « le vote du (...) texte par la Représentation nationale favorisera le renforcement de l’arsenal juridique du domaine ». L’objectif est de doter le secteur d’un cadre normatif moderne, adapté aux réalités actuelles, et surtout propice à un véritable essor économique et culturel.

Le texte prévoit la définition des conditions d’exercice des activités cinématographiques, l’appui au financement de l’industrie du cinéma et de l’image animée, ainsi que le dépôt légal des œuvres cinématographiques.

Vers une véritable économie du cinéma

Le gouvernement mise sur une industrie « pourvoyeuse de richesse autant que d’emplois », capable de soutenir la création, la production et la diffusion des œuvres béninoises. Cette réforme vise à structurer un secteur jusqu’ici régi par une loi vieille de plus de soixante ans.

« Le projet constitue une avancée notable qui intègre les nombreuses innovations du secteur jusque-là régi par la loi n° 60-15 du 30 juin 1960 », a souligné le Conseil.

En modernisant le cadre légal, le Bénin se dote d’outils pour accompagner les créateurs, attirer les investisseurs et mieux valoriser les talents nationaux. Ce projet de loi marque une nouvelle ère pour le cinéma béninois.

