Un projet de l’ambassade du Canada et la HAAC contre la désinformation

Un projet initié par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour lutter contre la désinformation et les fakes était au centre des échanges, jeudi 12 octobre 2023, entre Lee-Anne Hermann, ambassadrice du Canada près le Burkina Faso et le Bénin, et Rémi Prosper Moretti, président de la HAAC.

Outiller les populations contre la désinformation et les fakes. C’est l’objectif d’un projet initié par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). L’institution de régulation des médias a obtenu l’accord du Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) pour la mise en œuvre du projet.

Le projet de la HAAC est « pertinent, très actuel notamment pour combattre le terrorisme », a indiqué Anne Hermann, ambassadrice du Canada près le Burkina Faso et le Bénin, jeudi 12 octobre 2023 dans les colonnes de La Nation.

D’un coût de 13 millions FCFA, le projet de la HAAC validé par le FCIL permettra d’organiser des sessions de formation à Abomey et Parakou sur la désinformation et les fakes.

Il sera mis en œuvre durant six mois et prendra fin avant février 2024.

