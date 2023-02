Un programme de filets de protection sociale de 98 milliards F adopté

Le Bénin a adopté un programme de filets de protection sociale productifs dits « GBESSOKE » 2023-2026. C’est à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023.

« GBESSOKE » 2023-2026, c’est le nouveau programme de protection de filets de protection sociale. Adopté en Conseil des ministres, mercredi 15 février 2023, le programme vise une large couverture territoriale, avec un financement à hauteur de 98 milliards de FCFA sur 4 ans dont 27,5 milliards au titre de l’année 2023.

Le gouvernement entend capitaliser les expériences réussies du Bénin en matière de protection sociale. « Il s’agit d’une démarche structurelle, au soutien de toutes les initiatives en cours, destinée à réduire la pauvreté et les inégalités sociales grâce à l’accroissement des capacités productives des ménages les plus vulnérables », a indiqué le Conseil des ministres.

« Pour ce faire, l’accent sera mis sur des interventions permettant aux populations concernées de subvenir à leurs besoins élémentaires immédiats, notamment ceux alimentaires, l’objectif poursuivi étant de soutenir leur volonté d’autonomisation tout en promouvant le développement du capital humain ».

Des Guichets uniques de protection sociale (GUPS) pour remplacer les CPS

Selon le Conseil des ministres, en dehors des actions visant la réduction de la pauvreté et l’inégalité sociale, le programme offre une réelle opportunité de mise en œuvre des ambitions du Gouvernement en matière de protection sociale par la transformation des centres de promotion sociale en Guichets uniques de protection sociale (GUPS), pour une prise en charge plus adaptée aux attentes des populations cibles.

Dans ce cadre, il est prévu : la réhabilitation des 85 Centres de promotion sociale (CPS) existants et la construction de 35 nouvelles infrastructures sous le modèle de GUPS ; le démarrage effectif des activités des GUPS par la modernisation des infrastructures d’accueil, d’information, d’orientation des populations afin de leur offrir un paquet complet de protection sociale ; l’offre de services d’identification complémentaire et d’insertion au registre social unique, l’information et l’accès à tous les produits de l’Agence nationale de Protection sociale (assurance maladie universelle, formation, microcrédit et retraite) ; la mise en œuvre de l’économie solidaire intégrant les activités génératrices de revenus, l’éducation financière et les microcrédits ; le portage des 150.000 ménages pauvres extrêmes et l’ensemble de la population vulnérable du Bénin estimée à 3.000.000 d’habitants, pour en faire des citoyens économiquement responsables et socialement viables, à même de participer au développement du pays.

A terme, le programme permettra de renforcer le système national de protection sociale pour garantir une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables sur la période de référence.

