Un programme culturel riche pour célébrer la langue française

L’Ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy a procédé, jeudi 29 février 2024, au lancement du mois de la Francophonie à l’Institut Français du Bénin. Un riche programme culturel durant tout le mois de mars a été présenté aux professionnels des médias.

Cinéma, danses, musique, concours, table ronde, théâtre, littérature, bande dessinée et autres seront au rendez-vous tout au long du mois de la Francophonie, mars 2024. Un riche programme culturel a été mis en place à l’Institut Français en collaboration avec les membres du Groupe des ambassadeurs francophones du Bénin et plusieurs acteurs. Selon l’Ambassadeur de France près le Bénin, il y a des activités ‘’cartes blanches’’ consacrées au groupe des ambassadeurs francophones et celles organisées par l’Institut français du Bénin. A en croire Marc Vizy, la francophonie sera mise à « l’honneur dans tous les aspects de la diversité et de la pluralité, y compris linguistique du monde qui la compose ».

Au titre des activités ‘’cartes blanches’’, informe Laura Maclet, attachée de Coopération pour le Français, il y a des projections de films de l’Egypte, de la Suisse et du Maroc. Elles sont prévues respectivement pour les 5, 12 et 26 mars 2024 à l’Auditorium de l’Institut français du Bénin sur invitation.

L’Institut français vibrera aussi aux sons de la francophonie à travers une soirée Karaoké le mardi 19 mars. Pour l’édition 2024 du mois de la francophonie, les ambassades de Belgique, du Luxembourg, de la République Démocratique du Congo et la représentation de Wallonie-Bruxelles International ont décidé de mettre en valeur la chanson francophone. Il y a aura entre autres des interprétations de chansons suivies d’une délibération par le jury et la remise des prix aux lauréats. Les amateurs de Karaoké peuvent prendre part à cet évènement culturel sur inscription.

La journée internationale de la francophonie sera célébrée le mercredi 20 mars à partir de 17 heures à travers une table ronde autour du patrimoine immatériel de la francophonie. Elle sera ouverte et clôturée par des danses traditionnelles proposées par le Tchad et le Togo. Il est prévu dans la soirée un concert rumba animé par 14 musiciens de la République Démocratique du Congo. « Ce sera vraiment un moment à la fois festif, mais aussi de réflexion », a indiqué Laura Maclet.

La littérature est aussi au programme au cours du mois de mars 2024. Une table ronde le 14 mars autour de l’édition et la vente de livres en Afrique francophone va réunir les acteurs de la chaîne du livre de la sous-région. L’Institut français va accueillir dans la journée du 23 mars, une conversation littéraire avec le poète comorien Mab Elhad et le slam avec trois couples de poétes performeurs.

Un autre rendez-vous important en mars, c’est la deuxième édition des rencontres internationales de la bande dessinée d’Afrique francophone du 27 au 30 mars 2024. Au programme : exposition, jeux vidéo, projection de films, conférence, tournée de médiation et spectacles.

Le mois de mars sera marqué par des animations pour la jeunesse, les concours de scrabble et d’écriture autour des ‘’dis-moi, dix mots’’. « L’idée aussi c’est d’encourager les personnes qui ne maîtrisent pas pleinement la langue française pour qu’ils apprennent à s’en emparer, à s’en saisir et à en faire leur outil d’expression puisque cette langue appartient absolument à tout le monde », a affirmé l’attachée de coopération pour le Français.

Hommage à Camille Amouro

Un hommage sera rendu à l’artiste béninois Camille Amouro les 15 et 16 mars 2024. Figure emblématique du théâtre, Camille Amouro est décédé dans un accident de la route en décembre 2021. « On a essayé de comploter un programme assez alléchant, notamment une table ronde qui questionne véritablement l’acquis que Camille a laissé », a indiqué Jérôme Tossavi. En termes d’héritage, poursuit-il, il y a le Salamè. C’est une forme dramatique que l’artiste définit comme « une tension populaire et sagesse du faible résolu à affirmer sa part d’expression dans les affaires de la cité ». Une table ronde prévue pour le 15 mars, permettra de passer en revue la dramaturgie de Camille Amouro. La comédienne Florisse Adjanohoun, présentera une sélection de textes de l’auteur dans un format original. L’une des six pièces réunies dans le recueil Salamè ‘’Gogo la renverse’’ publiée en 2006, sera mise en scène le samedi 16 mars 2024.

Trois spectacles créés par des artistes béninois

L’Institut Français du Bénin compte aussi marquer la Journée internationale du droit des femmes. Selon la directrice délégué Fabienne Bidou, ce sera le 9 mars à travers trois spectacles créés par des artistes béninoises. Les pièces sont intitulées ‘’Sans toi, je suis moi’’, ‘’résilience’’ et ‘’Que nos voix résonnent’’. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’Ambassade de France organisera une conférence sur la Convention d’Istanbul.

Akpédjé Ayosso

1er mars 2024 par