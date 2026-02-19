Un prévenu risque 10 ans pour ventes multiples de parcelles

La Cour spéciale des affaires foncières a examiné, lundi 16 février 2026, un dossier de ventes multiples de parcelles à Ouidah. Le prévenu risque 10 ans de prison.

Le prévenu C.C., est poursuivi pour avoir cédé à plusieurs reprises des parcelles déjà vendues. Selon les informations rapportées par Fraternité, il se serait présenté comme le propriétaire légitime de plusieurs lots issus d’un morcellement dont il détenait le plan de levée. Il avait déjà procédé à une première série de ventes régulières. Par la suite, il a encore effectué de nouvelles transactions sur certaines parcelles au profit d’autres acquéreurs.

Les diligences effectuées par l’huissier ont permis de confirmer que les parcelles concernées avaient effectivement fait l’objet d’une seconde cession. Il s’agit d’une infraction grave punie en République du Bénin. Le ministère public s’est appuyé sur l’article 512, alinéa 1, du Code foncier et domanial en vigueur au Bénin. Il a requis contre le prévenu une peine de dix ans d’emprisonnement, dont cinq ans fermes, une amende de 500 000 FCFA ainsi que la condamnation aux dépens. La décision de la Cour est attendue le 2 mars 2026.

