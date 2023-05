Un présumé voleur meurt lapidé à Cotonou

Vindicte populaire à Dandji Hokanmè, un quartier sis à Cotonou.

La population a lynché et lapidé à mort un présumé voleur dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mai 2023 au quartier Dandji Hokanmè à Cotonou.

Le présumé voleur a escaladé le mur d’une maison aux environs de 2 heures du matin. Celui-ci a brisé la vitre de la fenêtre d’une chambre. Il a introduit ensuite sa main par la fenêtre pour dérober des objets de valeur posée sur une table.

Mais un occupant de la chambre a saisi la main du voleur et s’est mis à crier. Pour se libérer, le voleur a mordu la main de celui qui le retenait et s’est enfui.

Le voleur a escaladé le portail de la maison. Malheur à lui, il se retrouva en face d’une population armée de gourdins et de pierres.

Battu et lapidé, le voleur a succombé de ses blessures.

La police est descendu sur les lieux.

Une enquête a été ouverte.

M. M.

