Un présumé voleur de moto brulé vif

Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre 2025, un présumé voleur de moto a été brûlé vif à Bozoun, une localité de l’arrondissement de Kpanroun, commune d’Abomey-Calavi.

Vindicte populaire à Bozoun, localité de la commune d’Abomey-Calavi. Un présumé voleur de moto brûlé vif dans ce village de l’arrondissement de Kpanroun dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre 2025. La victime selon les témoignages, fait partie d’un groupe de trois présumés braqueurs qui avaient attaqué et blessé grièvement un conducteur de taxi-moto (‘’zémidjan’’), avant de s’emparer de son engin.

Un autre taxi-moto qui a observé la scène de l’attaque, a alerté tout le village.

Dans la course poursuite qui a suivi, l’un des présumés voleurs de moto a été arrêté, les deux autres ayant réussi à s’échapper.

Soumis à l’interrogatoire, le mis en cause n’a pas nié les faits. Le groupe auquel il appartient selon ses déclarations, vit à Sèdjè-Dénou, un arrondissement de la commune de Zè, et opère souvent à Kpanroun. Ils seraient à leur troisième forfait.

La foule après l’avoir battu, lui a appliqué la rigueur du feu.

Le commissariat de Zinvié s’est dépêché sur les lieux pour le constat.

F. A. A.

18 septembre 2025 par ,