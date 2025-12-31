Un présumé recruteur de serveuses de bar arrêté pour escroquerie

Ce mardi 30 décembre 2025, les éléments du commissariat de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, ont interpellé un jeune homme pour des faits d’escroquerie.

Un présumé escroc dans les mailles de la Police suite à des plaintes répétées de ses victimes. Son mode opératoire consiste à se faire passer pour un recruteur de serveuses de bars-restaurants, en publiant des annonces de recrutement. Lorsque de jeunes femmes se présentent à lui pour se faire recruter, il use de manœuvres pour les déposséder de leurs téléphones portables. Son dernier forfait selon Peace FM, remonte au 22 décembre 2025. Lors d’une rencontre avec une jeune femme, il lui demande de lui passer son téléphone portable pour appeler le prétendu employeur. Dès que celle-ci lui remet son téléphone, il prend la fuite. Suite aux plaintes enregistrées contre lui, il a été interpellé. A l’interrogatoire, il n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Il a même avoué qu’il revendait les appareils volés.

Placé en garde à vue, il sera bientôt présenté au procureur pour répondre de ses actes.

F. A. A.

