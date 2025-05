Un présumé gayman se fait passer pour le frère du procureur spécial

Au Bénin, un jeune homme s’est fait passer pour le frère du procureur spécial près la CRIET auprès d’un propriétaire d’une buvette. Démasqué, le présumé gayman a été interpellé et déposé en prison. Mardi 06 mai 2025, le faux frère du procureur a comparu devant la chambre correctionnelle de cette juridiction spéciale. Le prévenu risque désormais 5 ans de prison dont trois fermes et un million de francs CFA d’amendes.

Un prévenu se met dans des problèmes en se faisant passer pour un frère de Mario Mètonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Mardi 06 mai 2025, le jeune présumé cybercriminel placé en détention préventive le 3 février 2025 a comparu devant les juges. Le prévenu au nom de Rodrigue Adogoun est poursuivi pour les chefs d’accusation « d’usurpation d’identité et d’identité via internet ».

Sur les faits reprochés au mis en cause, le ministère public a fait savoir lors de l’audience que le jeune homme s’est fait passer auprès d’un propriétaire d’une buvette pour le nommé « Rodrigue Mètonou » qui serait le frère du procureur spécial près la CRIET. Profitant de cette fausse proximité, il a fait réserver toute la buvette pour l’anniversaire du procureur spécial. Mais la veille du prétendu jour d’anniversaire du procureur, il a fait annuler la réservation. Selon la quatrième substitut du procureur spécial, la raison qu’il a évoqué pour annuler la réservation est que l’enfant du procureur spécial serait décédé.

Le parquet spécial a souligné que le propriétaire de la buvette a exprimé des doutes sur l’information faisait état du décès de l’enfant du procureur spécial près la CRIET pour ne l’avoir pas appris dans les médias. La victime a tout fait pour entrer en contact avec l’une des sœurs du procureur spécial près la CRIET. C’est alors que la supercherie du faux frère du procureur spécial près la CRIET a été découverte. Il sera arrêté par la police et poursuivi.

La quatrième substitut du procureur spécial a déclaré que lors des précédentes audiences dans le dossier, le jeune présumé gayman a poursuivi dans son entreprise de dupe et n’a fait que baratiner la Cour. La magistrate souligne que tantôt il se fait passer pour enseignant et tantôt il se fait passer pour quelqu’un qui est admis à un concours de la douane béninoise qui a été annulée. Il a aussi déclaré à la Cour qu’il vivait chez un mécanicien.

Face à la gravité des faits, le ministère public a demandé à la Cour de retenir le jeune dans les liens des infractions d’usurpation d’identité et d’escroquerie via internet. Il a requis à l’encontre de ce présumé cybercriminel cinq (5) ans de prison dont trois (3) fermes et un million francs CFA d’amendes. Le verdict du dossier a été renvoyé au mardi 1er juillet 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

