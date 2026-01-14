Un poste de police incendié à Ouassa-Pehunco

Des individus non encore identifiés ont attaqué, au petit matin de ce mercredi 14 janvier 2026, le poste de police du village de Gnèmasson dans la commune de Ouassa-Pehunco.

Des coups de feu ont été entendus aux abords du poste de police de Gnèmasson, commune de Ouassa-Pehunco, aux premières heures de la journée du mercredi 14 janvier 2026.

Peu après, le poste de police a pris feu, selon des témoignages recueillis sur place.

Plusieurs motocyclettes arraisonnées pour diverses infractions et gardées dans l’enceinte du poste ont été calcinées dans l’incendie.

Un véhicule de patrouille de la Police a été aperçu en flammes dans une vidéo amateur.

Pris de peur, de nombreux habitants ont quitté précipitamment le village pour se réfugier dans des localités environnantes.

Aux environs de 11h19, des véhicules de la Police républicaine ainsi que deux blindés des Forces armées ont été aperçus se dirigeant vers Gnèmasson.

Aucune information officielle n’a été encore donnée. Mais des habitants parlent d’une attaque ciblée d’individus armés non encore identifiés.

