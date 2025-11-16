Un poste de péage sur la route Cotonou-Bohicon

Un poste de péage sera opérationnel sur la Route nationale inter-Etat numéro 2 (RNIE 2). L’ouvrage destiné exclusivement aux véhicules à 4 roues, est presque achevé et sera bientôt mis en service.

L’Etat corrige une insuffisance en ce qui concerne la collecte de ressources sur les axes routiers, notamment la RNIE2. Les usagers ne devront plus atteindre le poste de péage de Diho, dans la commune de Savè avant de s’acquitter des taxes.

Sur l’axe Cotonou-Bohicon, plus précisément à Colli, une localité située à Houègbo, dans la commune de Toffo, un nouveau poste de péage est érigé. L’ouvrage en cours de réalisation est presqu’achevé, et sera bientôt mis en service.

Destiné aux véhicules à 4 roues, le poste de péage de Colli est doté d’un seul guichet de perception dans chaque sens de circulation. Une insuffisance qui pourrait provoquer des embouteillages au regard du flux de trafic dans les villes situés au centre du pays, surtout pendant les weekends.

