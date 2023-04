Un policier poursuivi à la CRIET pour abus de fonction

Le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné un policier jeudi 13 avril 2023. De complicité avec son frère, conducteur de taxi-moto, il a saisi la moto d’un présumé cybercriminel, et lui a soutiré la somme de 80.000F CFA.

Un policier et un conducteur de taxi-moto poursuivis par la CRIET pour abus de fonction, et complicité d’abus de fonction. Les mis en cause selon les déclarations à la barre, se sont rendus au domicile du présumé ‘’gayman’’ à Aïtchédji, un quartier d’Abomey-Calavi. Et ce, après les informations fournies par une femme sur les activités de cybercriminalité de son ex, le présumé cybercriminel.

A la barre, le policier rejette les accusations portées sur sa personne et justifie sa présence dans le domicile de la victime par ses obligations professionnelles. A l’en croire, c’est le jeune homme même qui, de peur d’être arrêté, a abandonné la moto et la somme de 80.000F CFA avant de prendre la fuite. Le ministère public requiert une peine de 05 ans de prison dont un an ferme contre l’homme en uniforme, et la relaxe au bénéfice de doute pour son frère.

Le délibéré est renvoyé au 04 mai prochain.

F. A. A.

17 avril 2023 par ,