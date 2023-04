Un policier et un célèbre féticheur arrêtés

Un fonctionnaire de la Police républicaine et un féticheur connu seront présentés au Procureur de la République ce mardi 11 avril 2023 pour des faits de trafic d’êtres humains.

Mis aux arrêts et en garde-à-vue prolongée au commissariat central de Pahou depuis le jeudi dernier, l’officier de police H. N. sera présenté au Procureur de la République ce mardi 11 avril 2023 dans un dossier de trafic d’êtres humains.

Le célèbre féticheur Hilaire Houndjovi est également arrêté dans le même dossier de voyage de groupes de domestiques dans certains pays du Golfe.

Le policier qui se faisait appeler ‘’Monsieur José’’ faciliterait les formalités de voyage. Le pot aux roses a été découvert lors des préparatifs du voyage de trois filles au Liban en octobre 2022. Les victimes ont mis à disposition de la justice les audios des conversations avec le policier.

Selon les faits, le féticheur est chargé d’identifier les candidats aux voyages, des personnes en difficulté financière et alimentaire. Il leur fait croire que le voyage était la seule solution à leur difficulté. Une fois les victimes convaincues, le policier s’occupait des formalités.

Le policier ne reconnaît qu’une partie des faits qu’il met entièrement sous la cause du féticheur.

11 avril 2023 par