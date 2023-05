Un policier condamné à 01 an de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné jeudi 04 mai 2023, un policier à une peine de 01 an de prison ferme. Le mis en cause est reconnu coupable des infractions de cybercriminalité. Son frère, conducteur de taxi-moto, poursuivi dans le même dossier a été relaxé.

Un an de prison ferme, c’est la peine retenue contre un fonctionnaire de police jeudi 04 mai 2023 à la CRIET. Reconnu coupable des infractions de cybercriminalité, il devra également payer une amende de 100.000 francs CFA à la juridiction spéciale. Le conducteur de taxi-moto communément appelé ‘’zémidjan’’ a été purement et simplement relaxé.

Le policier selon les faits, s’est rendu dans le domicile d’un présumé cybercriminel à Aïtchédji, un quartier situé à Abomey-Calavi, pour enquêter. Il aurait pris la moto du ‘’gayman’’, et une somme d’argent.

A l’audience précédente, le ministère public avait requis la peine de 05 ans de prison ferme contre l’accusé, et prononcé la relaxe pure et simple du conducteur de taxi-moto.

Le juge, délibérant ce jeudi 04 mai, a fait preuve de clémence à l’endroit du fonctionnaire de police, et l’a condamné à un an de prison ferme, et 100.000 francs CFA comme amende. Le taxi-moto quant à lui a été relaxé.

