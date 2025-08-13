Un plombier arrêté pour avoir opéré un patient

Le commissariat de Godomey (Abomey-Calavi) a procédé, samedi 9 août 2025, à l’interpellation d’un faux médecin ayant opéré un homme.

Un faux médecin a réussi à convaincre un patient pour des opérations chirurgicales en se présentant comme un praticien du Centre Hospitalier de Mènontin. Selon Peace FM, il a pratiqué deux opérations chirurgicales sur le patient dans le but de le guérir du VIH/SIDA. Les opérations ont été faites au niveau des côtes et de la cuisse.

L’enquête menée par les agents de la Police a permis de l’interpeller pour exercice illégal de la médecine et usurpation de titre. Lors de la perquisition, la Police a retrouvé du matériel médical et deux cachets de cliniques. L’enquête a révélé qu’il est plombier de profession, ancien agent d’entretien dans des cliniques, licencié pour vols. Il répondra de ses actes devant la justice.

