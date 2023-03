Un père de famille relaxé au bénéfice du doute

Un homme accusé d’assassinat sur sa femme a été relaxé, ce lundi 27 mars 2023, au bénéfice du doute par le tribunal de première classe de première instance de Porto-Novo.

Un père de famille recouvre sa liberté après avoir passé plus d’un an en prison. Poursuivi pour le meurtre de sa femme, il a été relaxé au bénéfice du doute. Le décès de la dame remonte à environ 2 ans. Son corps a été retrouvé par les enfants à leur domicile. La victime avait des blessures à la tête. A l’hôpital, le médecin informe les enfants que leur mère est déjà morte. Ces derniers ont accusé leur père. Interpelé et poursuivi pour assassinat, l’accusé a plaidé non coupable. Dans son verdict, le tribunal de première classe de première instance de Porto-Novo a décidé de relaxer l’inculpé au bénéfice du doute.

A.A.A

29 mars 2023 par ,