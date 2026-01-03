Un père de famille décède dans un accident ce 1er janvier

Un père de famille a perdu la vie dans un accident de la circulation ce jeudi 1er janvier 2026, peu après 23 heures. Le drame s’est produit sur la piste cyclable reliant le carrefour Togoudo à IITA carrefour à Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique.

Accident mortel à Abomey-Calavi ce jeudi 1er janvier 2026, jour de la fête de nouvel an. La victime, un père de famille selon nos sources, revenait d’une fête à Godomey. Elle roulait à vive allure sur une motocyclette de marque HAOJUE 115. Surprise par la présence de plusieurs motocyclistes qui attendaient devant lui, il aurait freiné brusquement pour les éviter. Lors du freinage, il perd le contrôle de la motocyclette, chute et heurte violemment la tête contre le bitume. Le casque bien posé sur sa tête ne pourra résister au choc qui malheureusement lui sera fatal.

