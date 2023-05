Un pêcheur blessé par une mine artisanale

A Daloga, une localité de la commune de Matéri, un pêcheur a sauté sur une mine artisanale dans la journée du lundi 1er mai 2023. La victime dont le pied gauche a été déchiqueté est conduit à l’hôpital pour des soins.

La situation sécuritaire dans la partie septentrionale du Bénin devient de plus en plus préoccupante. Un pêcheur a été grièvement blessé le lundi 1er mai à Daloga, dans la commune de Matéri. La victime selon l’information rapportée par diverses sources, a sauté sur une mine artisanale. Une partie de son pied gauche est amputée. Le pêcheur a reçu d’autres blessures au visage et sur d’autres parties du corps. Il a a été conduit à moto à l’hôpital pour des soins.

F. A. A.

3 mai 2023 par ,