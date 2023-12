Un paysan tué et des boeufs emportés

Des individus armés non encore identifiés ont fait irruption, lundi 11 décembre 2023, à Wantéou dans la commune de Matéri.

Un paysan a été tué et une dizaine de bœufs ont été emportés dans le village de Wantéou sis dans la commune de Matéri, département de l’Atacora. C’est lors d’une attaque de groupes armés non identifiés survenue le lundi 11 décembre 2023.

La victime est le frère aîné du chef village de Wantéou, selon les habitants. Celui-ci revenait des champs lorsqu’il a été attaqué.

De sources sécuritaires, les individus armés ont fait irruption dans le village entre 19h et 20h.

