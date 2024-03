La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a jugé, lundi 25 mars 2024, un pasteur dans une affaire de détournement de cinquante millions (50.000.000) de FCFA des épargnants d’une tontine ‘’Adogbè’’.

Un pasteur risque 7 ans de prison pour escroquerie. L’homme de Dieu a comparu, lundi 25 mars 2024, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Il est reproché au pasteur d’avoir détourné l’épargne des adhérents d’une tontine ‘’Adogbè’’ estimée à cinquante millions (50.000.000) de FCFA. Les fonds auraient été utilisés pour la construction d’immeubles.

Le procureur a demandé la confiscation des biens immobiliers du prévenu, le désintéressement des victimes et la constitution de parties civiles.

Le prévenu aurait été manipulé par les agents collecteurs, selon le plaidoyer de l’avocat. L’avocat précise que le prévenu a prévu de vendre sa maison estimée à plus de cent millions FCFA pour désintéresser les victimes.

Le juge a renvoyé le délibéré au lundi 29 avril 2024.

