Placement illégal d’argent au Bénin

Un pasteur jugé pour avoir intégré des fidèles à la plateforme CEA




Accusé d’avoir encouragé au moins 35 de ses fidèles à investir sur CEA, la plateforme de placement en ligne qui a cessé ses activités du jour au lendemain, un pasteur a été jugé, mardi 02 décembre 2025, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

A la barre, un pasteur dit ne pas être associé à la plateforme de placement en ligne CEA, ni impliqué dans sa gestion. Il affirme avoir simplement relayé un lien d’inscription qu’il aurait reçu d’une source inconnue.

L’homme de Dieu est poursuivi pour « escroquerie via internet » à la suite de plaintes de 35 de ses fidèles qui l’accusent de les avoir encouragé à investir sur la plateforme. CEA promettait des gains rapides à partir d’un faible dépôt. Son fonctionnement rappelait celui d’autres structures déjà épinglées au Bénin. L’arrêt soudain du dispositif a laissé de nombreux utilisateurs sans accès à leur argent.

Le dossier a été renvoyé au 20 janvier 2026 pour la suite des débats.
M. M.

4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




