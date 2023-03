Un pasteur et une fidèle condamnés à 24 mois de prison

Le Tribunal d’Abomey a condamné lundi 27 février 2023, les deux fidèles excommuniés de l’église URHC à 24 mois de prison dont 8 ferme.

Condamnation pour le suppléant du responsable de l’église évangélique Union Renaissance d’hommes en Christ de Za-Kpota Centre, Bienvenu M. et son amante Béatrice D., mariée et mère de plusieurs enfants. Interpellés et déposés en prison pour publication obscène et atteinte à la pudeur, ils sont désormais fixés sur leur sort. Le tribunal d’Abomey a condamné chacun des accusés à 24 mois de prison dont 8 ferme et une amende de 50.000 FCFA.

Les deux fidèles ont été vus en plein ébats sexuels dans une vidéo diffusée abondamment sur les réseaux sociaux. Ils ont été excommuniés le 15 janvier dernier pour « leur comportement de débauche et d’adultère ».

La justice s’est saisie de l’affaire. Sur instructions du Procureur du Tribunal de première instance d’Abomey, la brigade criminelle a ouvert une enquête. Ils ont eté présentés au Procureur, jeudi 26 janvier 2023, et déposés en prison.

