Un partenariat s’annonce entre Amazone Airlines du Bénin et Qatar Airways

Une nouvelle ère s’ouvre pour le transport aérien béninois avec l’annonce du prochain partenariat entre ‘’Qatar Airways’’ et ‘’Amazone Airlines’’.

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, le président du Bénin, Patrice Talon et Son Altesse Cheikh Tamin Bin Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar ont exprimé la volonté des deux pays d’intensifier les relations dans plusieurs secteurs dont celui de l’aviation civile.

Le Bénin et le Qatar explorent la possibilité d’une coopération entre les deux transporteurs nationaux, Qatar Airways (fondée depuis novembre 1993) et la nouvelle compagnie aérienne du Bénin "Amazone Airlines".

Le Bénin marquera donc un tournant dans le développement du secteur aérien avec sa toute nouvelle compagnie aérienne ‘’Amazone Airlines’’.

Les deux pays envisagent aussi la mise en place d’un vol direct entre Cotonou-Doha et plusieurs autres destinations africaines et européennes. Ce nouveau couloir aérien facilitera les échanges économiques, attirera davantage d’investisseurs vers le Bénin, stimulera le tourisme et encouragera les échanges culturels entre les deux pays.

Avec Amazone Airlines, le Bénin affirme sa volonté de prendre son envol sur la scène internationale et de se positionner comme un hub régional de connectivité et d’échanges internationaux.

A.A.A

19 mai 2025 par ,