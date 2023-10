Un partenariat en vue entre ARS et OMS

L’Autorité de Régulation du secteur de la Santé (ARS) pourrait nouer un partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le projet était au cœur d’une séance d’échanges entre le président de l’ARS, Lucien DOSSOU-GBETE, et Jean Kouamé KONAN, représentant résident de l’OMS.

Lucien DOSSOU-GBETE, président de l’ARS veut renforcer la coopération entre l’institution qu’il préside et l’OMS. Il a rencontré à cet effet, le représentant résident de l’agence spécialisée des Nations Unies.

Au cours des échanges, il a exposé la mission de l’ARS ; celle de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l’amélioration continue de l’offre et de la qualité des soins. Pour réussir cette mission, l’ARS selon son président doit engager des discussions avec les partenaires tels que l’OMS, afin de créer un meilleur cadre de collaboration.

Lucien DOSSOU-GBETE a évoqué les actions pour lesquelles l’instance de régulation sollicite l’appui technique des partenaires. Il a cité entre autres, l’amélioration continue de la qualité des soins ; l’élaboration du rapport annuel sur l’état du secteur de la santé ; la définition des mécanismes de régulation de la télémédecine dans le cadre du développement de la santé numérique ; et la réalisation de la carte sanitaire actuellement en cours, et la mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire.

Satisfait des échanges avec le président de l’ARS, Jean Kouamé KONAN a souligné que la rencontre permettra à l’OMS en tant que partenaire, de savoir quelle doit être sa contribution pour accompagner l’ARS. Les points évoqués par son hôte, constituent des leviers sur lesquels l’OMS devra agir, a indiqué le représentant résident.

