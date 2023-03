Un parking de 13 ha pour résoudre la congestion du Port

De grands projets de rénovation, de modernisation et d’expansion sont prévus au Port de Cotonou. Au nombre des projets, il y a l’accès centralisé et parking Zongo qui permettra de résoudre les problèmes de congestion à l’intérieur et autour du Port de Cotonou.

Construction d’un parking tampon de 13 hectares et d’un accès centralisé pour tous les camions. Le Port Autonome de Cotonou (PAC) a déjà entamé des actions dans le cadre de ce projet. La réalisation permettra de décongestionner le boulevard de la Marina et le Port de Cotonou, d’améliorer et de digitaliser l’accès aux camions à l’intérieur du Port de Cotonou. A travers ce projet, le temps de passage dans l’enceinte portuaire sera réduit. Aussi, le projet va-t-il contribuer à l’amélioration des conditions de travail des chauffeurs de camion en termes de sécurité, services sociaux, zone de repos. Le projet est d’un coût global de 25 milliards de FCFA.

Le Port Autonome de Cotonou participe à 90% des échanges avec l’étranger, génère plus de 60% du PIB du pays et contribue à 45 % des recettes fiscales. Depuis 2018, sa gestion est confiée au belge Port of Antwerp International (PAI) avec pour entre autres objectifs la modernisation des équipements et installations et le transfert de compétences au personnel local.

Akpédjé Ayosso

2 mars 2023 par ,