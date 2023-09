Un panel d’échanges sur les opportunités d’investissement dans le tourisme

Le gouvernement béninois à travers le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts organise une série d’activités dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale du Tourisme (JMT) le 27 septembre 2023.

La communauté internationale célèbre la Journée Mondiale du Tourisme le 27 septembre 2023. Au Bénin, la journée sera célébrée au Bénin à travers des activités visant à « assurer une collaboration plus étroite entre les acteurs du tourisme et amener les communautés à une efficace adaptation du tourisme ».

Le Ministère du Tourisme et de la Culture et Arts organise le 28 septembre 2023, un panel d’échanges à Nikki. Le panel permettra d’aborder les opportunités d’investissement dans le tourisme et le cadre formel pour investir dans les volets impactant le secteur notamment sur le capital humain (éducation), la planète (durabilité) et la prospérité (jeunesse et innovation).

La célébration de la Journée Mondiale du Tourisme aura lieu en marge des manifestations officielles de la Gaani, fête identitaire des fils et filles Batombous à Nikki.

A.A.A

