vendredi, 24 octobre 2025 -

981 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Prescription biennale en droit OHADA

Un paiement de 7.000 F relance une ancienne dette de 1,8 millions FCFA




Au Bénin, une boulangère a été rattrappée par une dette, vieille de quatre (04) ans, qu’elle pensait éteinte par la prescription biennale prévue en droit commercial. Voici les faits et la décision du Tribunal.

La propriétaire d’une boulangerie au quartier Akogbato (Cotonou) s’est fait livrer à crédit, en 2020, des sacs de farine de blé pour la production de pains.

En 2021, la boulangère est expulsée du site pour non-paiement de loyer. Celle-ci est obligée de déplacer la boulangerie sur son propre local situé à 500 mètres de l’ancien site. Alors qu’elle restait devoir la somme de 1.834.500 FCFA au fournisseur, la boulangère n’a pu faire tourner les machines durant plusieurs mois.

Ce n’est qu’après deux ans environ qu’elle a repris lesdites activités. Malgré la mise en activité de la boulangerie, la dette n’a pas été soldée. Ceci nonobstant plusieurs relances.

En 2024, le fournisseur de farine reçoit des transferts Mobile Money respectifs de 2.000 FCFA le 4 juillet et 5.000 FCFA le 8 juillet. « Ce qui a ramené le solde à un million huit cent vingt-sept mille cinq cents (1 827 500) francs CFA » . « Depuis ce temps et malgré plusieurs relances amiables », le solde est demeuré impayé.

Le fournisseur a saisi, le 20 mai 2025, le Tribunal de commerce de Cotonou pour obtenir paiement de son dû.

Lors du procès, la boulangère invoque la prescription de deux ans prévue par l’article 301 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial, et refuse de s’acquitter de la dette.

Pour le fournisseur, cette exception est infondée en droit comme en fait. Selon ses moyens, la prescription est interrompue notamment par une reconnaissance de dette de la part du débiteur, conformément au même article de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial.

Le Tribunal, dans son jugement N° 104/2025/CJ2-PC/S1/TCC, rendu le 16 octobre 2025, a rejeté les moyens de la boulangère. « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », a indiqué le juge. Il note qu’en octobre 2021, la boulangère avait reconnu, au téléphone, devoir « environ 1,6 million de francs CFA » à son fournisseur. De plus, les « versements volontaires établissent sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription acquise et de reconnaître l’existence de la dette », selon le Tribunal.

Par conséquent, la boulangère a été condamnée à payer 1.827.500 de FCFA à son fournisseur de farine de blé, avec intérêts légaux à compter d’octobre 2024.

Ce jugement du Tribunal de commerce de Cotonou rappelle une règle constante mais souvent méconnue. La prescription biennale ne protège plus le débiteur qui reconnaît sa dette ou effectue un paiement, même minime, après expiration du délai de quatre ans.

Marc MENSAH

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Des entreprises marocaines à Cotonou pour explorer le marché béninois


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une délégation marocaine du secteur agroalimentaire est en mission B2B (…)
Lire la suite

S&P salue la stabilité économique du Bénin


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’agence de notation S&P Global Ratings a confirmé le 17 octobre (…)
Lire la suite

James Robinson, Prix Nobel d’économie 2024 attendu à Cotonou


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025 se (…)
Lire la suite

280 bourses offertes pour former au métier du numérique


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec (…)
Lire la suite

"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" désormais protégés


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin enregistre deux nouvelles Indications Géographiques Protégées (…)
Lire la suite

19 402 quitus fiscaux déjà délivrés par la DGI


18 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dix-neuf mille quatre cent deux (19 402) quitus fiscaux ont déjà (…)
Lire la suite

La BAD renforce le partenariat avec les institutions saoudiennes


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une (…)
Lire la suite

PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

La BOAD a mobilisé 10 000 milliards FCFA pour les pays de l’UMOA


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Depuis 1976, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a engagé (…)
Lire la suite

La GDIZ sacrée meilleure zone industrielle d’Afrique


13 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois (…)
Lire la suite

L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Lire la suite

Les appréciations du FMI sur le Bénin


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une mission à Cotonou du 29 septembre au 9 octobre 2025, les (…)
Lire la suite

BRVM réaffirme son engagement pour une éducation financière inclusive (…)


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 (…)
Lire la suite

12 508 quitus fiscaux déjà délivrés


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni veut rendre navigable le fleuve Ouémé sous son quinquennat


7 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni a été investi le samedi 04 octobre candidat de la (…)
Lire la suite

Le MEF lance la plateforme numérique de dialogue public-privé


7 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de l’Économie et des Finances a procédé, ce mardi 7 (…)
Lire la suite

De nouveaux membres nommés au Conseil d’Administration de PADME


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Par décret en date du 03 septembre 2025, le chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires