Un ouvrier interpellé pour vol sur le chantier de la nouvelle Cité de Ouèdo

Les éléments de la Police républicaine ont procédé, mardi 12 août 2025, à l’interpellation d’un ouvrier pour vol de fils électriques sur le chantier de la nouvelle Cité de Ouèdo.

Un homme est désormais dans les mailles de la Police républicaine. Il est suspecté de vol de fils électriques sur le chantier de la nouvelle Cité de Ouèdo. Selon les informations de la Police, il s’agit d’un ouvrier résidant dans la région. Il a pris par une issue non autorisée pour avoir accès au site.

Interpellé et conduit au commissariat, l’ouvrier a été placé en garde à vue. La fouille de son sac a permis de retrouver 11 morceaux de fils électriques pris sur le site de construction. Il répondra de ses actes devant la justice.

A.A.A

14 août 2025