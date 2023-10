Un ouvrage d’Abdel Ale sur la protection des données personnelles

Le franco-béninois Abdel Farid ALE publie son premier essai intitulé ‘’« Protection des données personnelles et Cyber sécurité’’ aux éditions Persée.

« Protection des données personnelles et Cybersécurité », c’est l’essai d’Abdel Farid ALE qui aborde les enjeux cruciaux de la protection des données personnelles et de la Cybersécurité. Dans son ouvrage, l’auteur fournit des informations essentielles pour permettre à chacun de prendre conscience des enjeux actuels liés à la protection des données et à la Cybersécurité. A travers cet ouvrage, les lecteurs pourront cerner la notion de données personnelles ; les mesures pour les protéger et garantir l’anonymat, les dispositifs de protection des données personnelles dans le monde. Abdel Farid ALE parle également de la protection des enfants face aux risques du numérique et de comment la cybersécurité peut influencer les élections. L’essai peut être acheté sur www.placedeslibraires.fr, www.decitre.fr, ou www.fnac.com.

Qui est Abdel Farid ALE ?

Né en 1987 à Abomey au Bénin Abdel Farid ALE est un ingénieur et spécialiste de la cybersécurité franco-béninois. Diplômé de l’ESIEA Paris et de son Mastère Spécialisé Sécurité de l’Information et des Systèmes, il a effectué principalement sa carrière dans différents cabinets d’audit et de conseil internationaux en France et au sein d’un pure player de la cyber sécurité. Depuis plusieurs années, il mène des actions de sensibilisation et d’accompagnement de différents acteurs sur la cybersécurité en Afrique également.

Abdel Farid ALE accompagne depuis plus de 12 ans, les organisations françaises et internationales sur les sujets tels que la réalisation de diagnostics et évaluations cyber sécuritaires, l’accompagnement dans la gestion de crise cyber et différentes missions de conseil en cybersécurité. Cet ouvrage est son premier essai en qualité d’auteur

